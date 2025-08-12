جارناتشو يهدد مانشستر يونايتد بسبب تشيلسي

وجه الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح فريق مانشستر يونايتد، رسالة تحذير لإدارة ناديه، من أجل حثهم على الموافقة على عرض تشيلسي لضمه.

رسالة جارناتشو إلى إدارة مانشستر يونايتد بسبب عرض تشيلسي

ووفقا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن جارناتشو أبلغ إدارة اليونايتد بضرورة تسهيل رحيله إلى البلوز، وإلا سيجلس على دكة البدلاء لـ6 أو 12 شهرا مقبلة.

وخرج الدولي الأرجنتيني من حسابات مدربه البرتغالي روبن أموريم، خاصة بعد الانتقادات التي وجهها اللاعب له بعد نهائي الدوري الأوروبي الأخير.

وطُلب من جارناتشو البحث عن ناد جديد هذا الصيف، ليظهر تشيلسي مجددا على طاولة المفاوضات من أجل محاولة ضمه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ويريد صاحب الـ21 عاما الانتقال إلى ملعب ستامفورد بريدج بشكل عاجل، وذلك قبل انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الشياطين الحمر يطلبون الحصول على 70 مليون جنيه إسترليني نظير بيع جارناتشو، فيما عرض تشيلسي 50 مليونا.

