حوادث

الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في السيطرة على ثعبان تسلل إلى إحدى الشقق السكنية، وذلك عقب تلقي بلاغا من قاطني الشقة لشرطة النجدة.

على الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الموقف بكفاءة حتى تمت السيطرة على الثعبان وإخراجه دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

 

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة القوات وتحركها الفوري لمعالجة الموقف.

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الأول

