الأجهزة الأمنية تعلن السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في السيطرة على ثعبان تسلل إلى إحدى الشقق السكنية، وذلك عقب تلقي بلاغا من قاطني الشقة لشرطة النجدة.

على الفور انتقلت القوات إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الموقف بكفاءة حتى تمت السيطرة على الثعبان وإخراجه دون وقوع أي إصابات أو خسائر.

السيطرة على ثعبان تسلل لشقة سكنية بالمنوفية

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة استجابة القوات وتحركها الفوري لمعالجة الموقف.

