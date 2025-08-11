الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

تورط البلوجر شاكر
تورط البلوجر شاكر في غسيل اموال

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، تورط صانع المحتوى شاكر فى غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك.
 

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، لقيامه بغسل أموال تقدر بـ100 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع عبر إدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت التحريات أن المتهم استغل الصفحة في نشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، قبل أن يقوم بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها في صورة مشروعة، من خلال شراء وحدات سكنية، وسيارات، وتأسيس شركات.

وأكدت الوزارة أن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحال المتهم للنيابة العامة التي تتولى التحقيقات.

