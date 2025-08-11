الإثنين 11 أغسطس 2025
الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط 4 عاطلين لهم معلومات جنائية،  بتهمة استغلال أطفال أحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه.

وكشفت التحريات أن المتهمين اتخذوا من دوائر أقسام شرطة السلام أول والمطرية بالقاهرة، وإمبابة وبولاق الدكرور بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهم الإجرامي، وضُبط بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء وبصحبتهم 8 أطفال أحداث.

الداخلية تضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة أثناء رسم أوشام لسيدات بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر بيع كليته لبلوجر شهيرة


وبسؤال الأطفال المجني عليهم، أقروا بتعرضهم للاستغلال على النحو المذكور، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية.

