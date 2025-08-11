الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل القبض على التيك توكر بـ"لوشا"، بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.

إساءة للآداب العامة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

