الداخلية تكشف تفاصيل ضبط "لوشا" لنشره مقاطع تتضمن مشاهد عنف

ضبط البلوجر لوشا
ضبط البلوجر "لوشا"

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، تفاصيل القبض على التيك توكر بـ"لوشا"، بعد نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحتوي على مشاهد عنف ومحتوى مخالف للآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت عدة بلاغات ضد التيك توكر “ لوشا”، تفيد بقيامه بنشر مقاطع مسيئة عبر حساباته الإلكترونية، تمثل خروجًا سافرًا على القيم والعادات المجتمعية.

 إساءة للآداب العامة

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من الشرطة من ضبطه بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة. 

وبمواجهته، أقر المتهم بنشر تلك المقاطع بغرض زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

