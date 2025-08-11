الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

مقتل بطل سباق السيارات
مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع  بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بمحافظة القليوبية.

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بعد انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مصرعه في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وشهدت مشرحة قليوب توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق البحث الجنائي استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساته بالكامل.

يذكر أن هيثم سمير يعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة القليوبية محافظ القليوبية هيثم سمير بطل سباق السيارات

مواد متعلقة

باحث بملف التيارات الإسلامية يكشف سر العلاقة الخفية بين الإخوان والكيان الصهيوني

دوناروما يرحل عن باريس سان جيرمان من أجل الدوري الإنجليزي

محافظ القليوبية يتابع عملية إخماد حريق محدود في شبرا الخيمة

كشف ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 رسميا

تطورات الحالة الصحية لـ محمد صبحي

تعديلات مهمة على رسوم السحب بمحفظة فودافون كاش

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

تعليق ساخر من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده

ترامب: حماس لن تفرج عن المحتجزين في الوضع الراهن

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025، توقعات القبول بالكليات المختلفة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية حصاد القمح في المنام وعلاقتها بتحسن في مختلف جوانب الحياة

ما حكم الشرع فى فلوس الـ "فيسبوك" و"تيك توك"؟، أمين الفتوى يجيب

عاوزة اكتب الشقة باسم ابني؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads