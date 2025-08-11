اختلفوا مع بعض، ضبط المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير بالقليوبية

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم، القبض على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بمحافظة القليوبية.

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه وعدد من الأشخاص، تطورت إلى إطلاق نار أسفر عن مصرعه في الحال، حيث تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قليوب، وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي بتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.

وشهدت مشرحة قليوب توافد العشرات من أصدقاء وأسرة المجني عليه، وسط أجواء يسودها الحزن والصدمة، في الوقت الذي يواصل فيه فريق البحث الجنائي استجواب الشهود، وجمع الأدلة، ومراجعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لكشف ملابساته بالكامل.

يذكر أن هيثم سمير يعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

