شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط جرائم القرصنة والبث الفضائي غير المرخص داخل نطاق المحافظة.

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارة 3 محطات بث تليفزيوني لاسلكي تقوم باستقبال قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقانون.

كما تم ضبط محل لبيع أجهزة "ريسيفر" معدة خصيصًا لفك شفرات القنوات الفضائية.

وعثر بحوزة المتهمين على معدات وأجهزة متنوعة من بينها أجهزة وأدوات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيًا

وحدات معالجة مركزية، محطات لتقوية إشارة البث، هواتف محمولة تحتوي على محافظ إلكترونية بها تعاملات مالية.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب المخالفات المشار إليها بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

