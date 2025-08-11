الإثنين 11 أغسطس 2025
حوادث

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

ضبط 3 محطات بث فضائي
ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

شنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، حملة أمنية موسعة استهدفت ضبط جرائم القرصنة والبث الفضائي غير المرخص داخل نطاق المحافظة.

ضبط 3 محطات بث فضائي غير مرخص بكفر الشيخ

وأسفرت الحملة عن ضبط القائمين على إدارة 3 محطات بث تليفزيوني لاسلكي تقوم باستقبال قنوات فضائية مشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة، دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، في مخالفة صريحة للقانون. 

كما تم ضبط محل لبيع أجهزة "ريسيفر" معدة خصيصًا لفك شفرات القنوات الفضائية.

الداخلية تضبط 4 متهمين باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة( صور)

الداخلية تكشف تورط البلوجر شاكر في غسل 100 مليون جنيه حصيلة فيديوهات تيك توك

وعثر بحوزة المتهمين على معدات وأجهزة متنوعة من بينها أجهزة وأدوات لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها لاسلكيًا

وحدات معالجة مركزية، محطات لتقوية إشارة البث، هواتف محمولة تحتوي على محافظ إلكترونية بها تعاملات مالية.

وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكاب المخالفات المشار إليها بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملك الإدارة العامة لمباحث المصنفات امن كفر الشيخ الملكية الفكريه فك شفرات القنوات الفضائية قطاع الأمن العام مباحث المصنفات مديرية أمن كفر الشيخ

