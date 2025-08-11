البحوث الفلكية تكشف ظروف رؤية هلال ربيع الأول

الإثنين 11 أغسطس 2025
كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية عن ظروف رؤية هلال شهر ربيع الأول حيث يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:8 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 صفر  الموافق 23 أغسطس.

ويبقى الهلال فى سماء مكة المكرمة لمدة 15 دقيقة وفى سماء القاهرة لمدة 15 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال في سمائها  لمدة تتراوح من 15: 16 دقيقة، وذلك بعد غروب شمس يوم الرؤية ويبقى فى سماء المدن والعواصم الإسلامية بعد غروب شمس الرؤية لمدة تتراوح من 7:21 دقيقة.

وبذلك تكون غرة شهر ربيع الأول يوم الأحد 24 أغسطس.

