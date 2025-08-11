الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر بيع كليته لبلوجر شهيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص له معلومات جنائية؛ على خلفية ظهوره في مقطعي فيديو زعم خلالهما بيع إحدى كليتيه لإحدى صانعات المحتوى بوساطة أخرى.

وبالفحص، تبين أن المتهم أقر بأنه أجرى منذ عامين عملية جراحية تبرع خلالها بإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي في إحدى المستشفيات الخاصة، وأنه تعمد بث مقطع الفيديو متضمنًا ادعاءات غير صحيحة ببيعها لصانعة المحتوى، بهدف جذب المشاهدات وزيادة التفاعل على حساباته لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

