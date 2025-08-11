الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مسجل خطر بيع كليته لبلوجر شهيرة

المتهم
المتهم

تمكنت  الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص له معلومات جنائية؛ على خلفية ظهوره في مقطعي فيديو زعم خلالهما بيع إحدى كليتيه لإحدى صانعات المحتوى بوساطة أخرى.

ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

ضبط ومصادرة 49 جهاز صوت ضمن حملات التصدي لظاهرة التلوث السمعي بالدقهلية

وبالفحص، تبين أن المتهم  أقر بأنه أجرى منذ عامين عملية جراحية تبرع خلالها بإحدى كليتيه مقابل مبلغ مالي في إحدى المستشفيات الخاصة، وأنه تعمد بث مقطع الفيديو متضمنًا ادعاءات غير صحيحة ببيعها لصانعة المحتوى، بهدف جذب المشاهدات وزيادة التفاعل على حساباته لتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المستشفيات الخاصه بلوجر شهيرة صانعات المحتوى صانعة المحتوى وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

نباح انتهى بجريمة، القبض على حارس عقار أنهى حياة كلب بأكتوبر

ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة

كشف ملابسات فيديو اعتداء على طفلة ومحاولة سرقة قرطها الذهبى بأسيوط

كشف ملابسات سرقة سيارة محملة بنحاس خردة بالجيزة وضبط مرتكبي الواقعة

كشف ملابسات فيديو متداول عن اعتداء بالضرب في القليوبية وضبط المتهمين

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

حقيقة صدور قانونين للايجار القديم.. أحدهما خاص بحكم المحكمة الدستورية والثاني بقاضي الأمور الوقتية

السيسي يصدق على قانون جديد

الإعلان الترويجي لافتتاح المتحف الكبير يثير الغضب، والمصريون يرفضون وجود ميسي في الاحتفال (فيديو)

مين دول يا فصيح، توفيق عكاشة يطالب أحمد موسى بكشف البلاد الممولة لحملات تشويه مصر

محامي ابنة مبارك المزعومة يكشف سر عدم حضورها جلسة محاكمتها

هبوط يضرب أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بالصاغة

الأرصاد تحذر من التعرض للشمس، وتؤكد: سحب رعدية تتشكل على سيناء

محامي وفاء عامر يطالب بحظر النشر في قضية ابنة مبارك المزعومة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

أسعار السكر اليوم الإثنين في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تغسيل الميت المصاب بالحروق

دار الإفتاء توضح حكم الدعاء عند قبور الصالحين وبيان فضله

ما هي أسماء أصنام قوم نوح؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads