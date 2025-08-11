الداخلية تضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة أثناء رسم أوشام لسيدات بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل ضبط صانعة محتوى نشرت مقاطع خادشة أثناء رسم أوشام على سيدات بالقاهرة.

وذكر بيان أمني؛ أنه في إطار متابعة ورصد المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغات عدة ضد إحدى صانعات المحتوى؛ لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن مشاهد أثناء رسم أوشام على أجساد بعض السيدات، في مشاهد خادشة للحياء ومنافية لقيم وعادات المجتمع.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة -مقيمة بالقاهرة ولها معلومات جنائية- وعُثر بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على عدد من المقاطع محل البلاغ، إضافة إلى أدوات طبية وخامات غير مصرح باستخدامها من الجهات المختصة.

وبمواجهتها، أقرت بنشر تلك المقاطع على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

