الإثنين 11 أغسطس 2025
ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم عين شمس، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يقوم بترويع المواطنين والصياح بألفاظ خادشة للحياء بأحد شوارع المنطقة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الفعل على النحو الظاهر في الفيديو.
 

ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

ضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

