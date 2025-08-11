ضبط عاطل بتهمة ترويع المواطنين وإطلاق ألفاظ خادشة للحياء في عين شمس

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم عين شمس، بعد تداول مقطع فيديو يظهر خلاله وهو يقوم بترويع المواطنين والصياح بألفاظ خادشة للحياء بأحد شوارع المنطقة.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم وضبطه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الفعل على النحو الظاهر في الفيديو.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

