خليل الحية فى القاهرة بعد تصريحاته الاستفزازية، ومصر لا تمانع نشر قوات دولية بالقطاع

كشفت مصادر عربية، تفاصيل زيارة وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية إلى مصر، لتهدئة التوترات مع القاهرة، بعد التصريحات التى أطلقها رموز الحركة، وتسببت في حالة من الاستياء لدي مصر حكومة وشعبا.

خليل الحية يزور القاهرة بعد تصريحاته الاستفزازية

وأوضحت المصادر لقناة "العربية" السعودية، أن وفد حماس برئاسة خليل الحية، يسعى إلى إعادة التنسيق والتواصل مع السلطات المصرية، كما سيقدم توضيحات بشأن تصريحات بعض قادة الحركة التي أثارت حالة من الاستياء والاستفزاز لدي الشعب المصري، بسبب إنكار الجهود المصرية والتحريض على اقتحام معبر رفح.

وتوجه وفد من ممثلي حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، بهدف متابعة الاتصالات مع الجانب المصري لاستئناف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل، حول الوضع في قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة "معًا".

مصر لا تمانع نشر قوات دولية فى غزة لتمكين السلطة

وعلى صعيد الجهود المصرية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن الجهود المصرية تنصب حاليًا على الوقف الفوري لإطلاق النار ونفاذ المساعدات إلى غزة.

غزة، فيتو

وأضاف عبدالعاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء اليوم الاثنين، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسئولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأوضح وزير الخارجية، أن مصر تعتزم بعد وقف الحرب عقد مؤتمر القاهرة الدولي؛ للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وبما يؤشر لبدء عملية سياسية وأفق سياسي، يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية في مدى زمني محدد.

وقال، أن مصر لا تمانع نشر قوات دولية في غزة؛ لتمكين السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تجسيد دولته، وبما يضمن الأمن لكل الأطراف، بما فيها إسرائيل.

مشيرا إلى حرصه على تناول تلك القضايا خلال اتصالاته ولقاءاته مع الأطراف الإقليمية، مستشهدًا باتصالاته بنظرائه في تركيا والسعودية وقطر، والجانب الأمريكي.

