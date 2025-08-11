النرويج: غزة أخطر مكان للصحفيين في العالم

قال وزير خارجية النرويج اليوم الإثنين: إن قتل أكثر من 200 صحفي وإعلامي في غزة يجعلها أخطر مكان للصحفيين في العالم.

أخطر مكان للصحفيين في العالم

وأضاف وزير خارجية النرويج: الصحفيون يؤدون دورا حاسما في جمع المعلومات وتبادلها أثناء النزاعات المسلحة ويجب حمايتهم.

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238

بدوره، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 238 بعد المجزرة التي ارتكبها الاحتلال أمس.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: ندين بشدة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية.

