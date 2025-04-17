خليل الحية: حماس مستعدة لبدء مفاوضات الرزمة الشاملة

قال رئيس حركة حماس بقطاع غزة خليل الحية، في بيان اليوم الخميس: "عملنا لأكثر من عام ونصف العام من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة".

خليل الحية: عملنا لأكثر من عام ونصف العام من المفاوضات المضنية وأوفينا بالتزاماتنا كافة

وأضاف خليل الحية، أن نتنياهو وحكومته انقلبوا على اتفاق وقف إطلاق النار قبل انتهاء المرحلة الأولى منه، مشيرا إلى أن الوسطاء عادوا للتواصل معنا لإيجاد مخرج من الأزمة التي افتعلها نتنياهو.

وتابع: وافقنا على مقترح الوسطاء نهاية شهر رمضان رغم قناعتنا بأن نتنياهو يصر على استمرار الحرب لحماية مستقبله السياسي، ونتنياهو رد على مقترح الوسطاء بمقترح يحمل شروطا تعجيزية ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من غزة.

واستطرد: نؤكد استعدادنا للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، ومفاوضات الرزمة الشاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى لدينا وعدد متفق عليه من أسرانا لدى الاحتلال.

وقال الحية: على الاحتلال في المقابل وقف الحرب تماما على شعبنا والانسحاب الكامل من قطاع غزة، ونرحب بموقف المبعوث الأمريكي آدم بولر بإنهاء ملف الأسرى والحرب معا وهو يتقاطع مع موقف الحركة.

وأوضح الحية أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال وهي حق طبيعي للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن اتفاقات نتنياهو الجزئية غطاء لأجندته القائمة على استمرار الإبادة حتى لو كان الثمن التضحية بأسراه.

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