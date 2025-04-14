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خارج الحدود

شروط وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، إسرائيل تقدم مقترحا للهدنة وهذه أبرز بنوده

غزة، فيتو
غزة، فيتو

كشفت مصادر عربية مطلعة، تفاصيل المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة، الذي قدمه الاحتلال إلى الوسطاء مؤخرا، قبيل وصول وفد حماس برئاسة خليل الحية إلى القاهرة.

بنود مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة

وقالت المصادر وفق ما نقلت قناة "العربية" السعودية، إن مقترح الهدنة الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، تضمن بدء مفاوضات وقف النار ونزع سلاح حماس في يوم الهدنة الثالث.

 

كما يشمل المقترح الذي تقدم به الاحتلال، إفراج حماس عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الثاني للهدنة يعقبه قيام جيش الاحتلال بإعادة انتشار قواته في رفح فور الإفراج عن المحتجزين الخمسة لدى حماس في غزة.

 

وربطت أمريكا وإسرائيل إعادة إعمار غزة بأن تكون خالية من السلاح، ويتمسكان بنزع سلاح حركة حماس لوقف النار في غزة.

 

واشترط الاحتلال الإفراج عن الأسرى دون مراسم علنية، كما اقترح الإفراج عن 66 سجينا فلسطينيا محكوما بالمؤبد و611 أسيرا من غزة.

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

وكانت مصادر مصرية مطلعة، ذكرت أن القاهرة تسلمت مقترحا إسرائيليًا بوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وبدء مفاوضات تقود لوقف دائم لإطلاق النار.

مصر سلمت حركة حماس المقترح الجديد وتنتظر ردها

وقالت المصادر لقناة " القاهرة الإخبارية" إن مصر سلمت حركة حماس المقترح الإسرائيلي وتنتظر ردها في أقرب فرصة.

 

وفى تصريحات سابقة اليوم، أفادت مصادر من حماس، أن الحركة أبدت استعدادها للتحول إلى حزب سياسي، وعدم ممانعتها لمغادرة بعض قادتها قطاع غزة بضمان عدم ملاحقتهم.

 

وأشارت مصادر،  إلى أن عدم موافقة إسرائيل على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة، هو ما تسبب بانهيار المفاوضات.

 

كما قال طاهر النونو، فى تصريحات صحفية، إن حماس  مستعدة لإطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين في مقابل وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

 

وأجرى وفد حماس المفاوض برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، عدة لقاءات مع مسؤولين مصريين وقطريين، الأحد، في القاهرة، بهدف تقريب وجهات النظر لإنهاء الأزمة وتثبيت وقف النار.

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