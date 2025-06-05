قال رئيس حركة حماس بغزة خليل الحية، اليوم الخميس: شعبنا يقاتل وحده بعد أن خذله العالم والمؤامرات تحاك ضد القدس والمسجد الأقصى وكل فلسطين.

خليل الحية: حماس لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير بل قدمنا تعديلات عليه

وأضاف خليل الحية: أهلنا في الضفة الغربية يعانون من إجرام العدو ومن مشاريعه الاستيطانية والتهويدية والاحتلال يسعى إلى اقتلاع شعبنا من أرضه ويمارس التطهير العرقي في كل فلسطين.

وتابع: معركتنا اليوم هي معركة ثبات وصمود وعلينا مقاومة مخططات الاحتلال بكل الوسائل ونقوم بجهد متواصل مع كل الأطراف للوصول إلى اتفاق يؤدي لوقف الحرب وانسحاب الاحتلال من كامل قطاع غزة.

واستطرد: نسعى لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووافقنا على معظم المقترحات التي قدمت لنا لكن نتنياهو رفضها وقبل أسبوعين قدم لنا مقترح أمريكي لكن العدو رفضه.

وأكد خليل الحية، أن نتنياهو أعلن أنه سيأخذ الأسرى وبعد ذلك يجدد العدوان على غزة وهو يعمل على عسكرة المساعدات الإنسانية ولم ترفض مقترح ويتكوف الأخير بل قدمنا تعديلات عليه.

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