الأحد 27 يوليو 2025
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خارج الحدود

خليل الحية: قدمنا كل مرونة ممكنة بالمفاوضات

خليل الحية، فيتو
خليل الحية، فيتو

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية في كلمة مصورة: خضنا مفاوضات شاقة، وقدمنا كل مرونة ممكنة لا تتعارض مع ثوابت شعبنا

 

وأضاف الحية: في جولة التفاوض الأخيرة حققنا تقدما واضحا، وتوافقنا إلى حد كبير مع ما عرضه علينا الوسطاء

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خليل الحية: حماس لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير بل قدمنا تعديلات عليه


وتابع: في جولة التفاوض الأخيرة توافقنا مع ما عرضه علينا الوسطاء في ملف الانسحاب والأسرى والمساعدات


واستطرد: فوجئنا بانسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات، وتساوقه مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف


وأكد الحية: انسحاب الاحتلال من جولة المفاوضات خطوة مكشوفة هدفها حرق الوقت، والمزيد من الإبادة، وجاوبنا مع الوسطاء في كل المحطات، في ما عرض علينا، قيادة المقاومة سخرت كل ما لديها من أدوات وعلاقات على مدار 22 شهرا في سبيل وقف العدوان على أهل غزة.

وأوضح: نقول لأمتنا العربية والإسلامية إن شعبنا يشعر بحالة كبيرة من الخذلان تحت تجويع ومجازر فاقت كل تصور!
 

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خليل الحية حماس غزة

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