وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألماني رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالا هاتفيا مع "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا وذلك في إطار التشاور الدوري حول التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الأوضاع في غزة.



أكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة وتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، مؤكدا أنه يشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة، مشددا على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.



وأكد الوزير عبد العاطي أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلى غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مشددا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تعد خرقًا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وثمن وزير الخارجية في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.



على صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، واطلع الوزير عبد العاطي نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية. وتناول وزير الخارجية في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف النار.



من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديرهم الكامل للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا تطلع ألمانيا للمشاركة فى المؤتمر على مستوى رفيع وكراعي للمؤتمر في ضوء الأهمية التى توليها المانيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار. وأبدى الوزير الألماني اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

