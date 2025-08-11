الإثنين 11 أغسطس 2025
الأمم المتحدة تدعو لفتح تحقيق بشأن مقتل الصحفيين في غزة

قالت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة.

وأضافت الأمم المتحدة في بيانها اليوم الاثنين: يجب احترام عمل الصحفيين في قطاع غزة ومقتل نحو 242 صحفيا في غزة.

ودعا المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إلى إجراء تحقيق مستقل في استشهاد الصحفي أنس الشريف وزملائه.

وقال إنه على إسرائيل أن تضمن قدرة الصحفيين على العمل بأمان ودون خوف

ومن جانبه قال رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكلٍ ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة.

وأفادت منظمة مراسلون بلا حدود، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكرر في هذا الهجوم المتعمد على خيمة الصحفيين بقطاع غزة، عملية معروفة ومثبتة خصوصا ضد صحفيي الجزيرة.

وأوضحت المنظمة أن المجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تجاهل تحذيرات من قرب هذا الهجوم.

وشددت على ضرورة اتخاذ العالم إجراءات حازمة لوقف عمليات الإعدام الإسرائيلية للصحفيين.

وأعرب رئيس نادي الصحافة الأمريكي، عن حزنه الشديد لاستشهاد أنس الشريف مراسل قناة الجزيرة الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي أمس في قطاع غزة.

