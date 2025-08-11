رئيس أركان جيش الاحتلال: قواتنا تدخل بداية مرحلة جديدة من القتال في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته دخلت مرحلة جديدة من العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الجيش سيبذل قصارى جهده لاستعادة الأسرى المحتجزين.

خطط ميدانية لجيش الاحتلال في غزة

وأضاف أن هذه المرحلة تأتي في إطار خطط ميدانية تهدف إلى تحقيق أهداف أمنية وعسكرية، وسط استمرار المواجهات في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ماكرون: الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورا

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: إن خطة إسرائيل بشأن غزة تمثل كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين وسكان غزة المدنيين.

وأضاف ماكرون أن الحكومة الإسرائيلية مطالبة بإنهاء هذه الحرب فورًا عبر وقف دائم لإطلاق النار، معتبرًا أن استمرار النزاع سيزيد من معاناة المدنيين ويعقد فرص تحقيق السلام في المنطقة.

ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من قبل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار في غزة، مؤكدًا ضرورة تعاون المجتمع الدولي للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية.

