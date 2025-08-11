الإثنين 11 أغسطس 2025
استشهاد 29 من طالبي المساعدات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، باستشهاد 29 من طالبي المساعدات في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيات التجويع في غزة ترتفع

 وقال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الخميس، إن سوء التغذية منتشر على نطاق واسع في غزة، وأضافت أن الوفيات المرتبطة بالجوع آخذة في الارتفاع.

وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، أنه في شهر يوليو الماضي تم تشخيص نحو 12 ألف طفل دون الخامسة على أنهم يعانون من سوء تغذية حاد بغزة.

الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب المجاعة وسوء التغذية في القطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيس بوك اليوم: "يرتفع بذلك عدد ضحايا المجاعة إلى 197  حالة وفاة، من بينهم 96  طفلًا". 

وكانت الوزارة أكدت أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة بالتفاقم في ظل الحصار ونقص الإمدادات الغذائية والطبية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات الإغاثة للتدخل الفوري والعاجل.

ads