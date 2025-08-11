نباح انتهى بجريمة، القبض على حارس عقار أنهى حياة كلب بأكتوبر

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من ضبط حارس عقار مقيم بدائرة قسم أول أكتوبر، لاتهامه بالتعدي على كلب باستخدام عصا خشبية والتسبب في نفوقه.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله المتهم أثناء ضرب الكلب بالعصا، ما أدى إلى نفوقه، وبفحص الواقعة، أمكن تحديد هوية مرتكبها وضبطه وبحوزته أداة الجريمة.

بمواجهته، أقر بارتكاب الفعل بدعوى كثرة نباح الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

