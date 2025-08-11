ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صانع محتوى مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، عقب ورود عدد من البلاغات ضده لنشره مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتمثل خروجًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدة على حسابه الشخصى لتحقيق أرباح مالية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.