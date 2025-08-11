الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول بالإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات فيديو سرقة هاتف محمول بدراجة نارية بالإسكندرية وضبط مرتكبي الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، منشور مدعوم بفيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية بسرقة هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية بأسلوب الخطف، وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات لكشف حقيقة الواقعة.

وأظهرت التحريات عدم ورود أي بلاغات رسمية بهذا الشأن. وبسؤال الشخص الذي نشر الفيديو، أفاد بأن شخصين على دراجة نارية بدون لوحات معدنية كانا يسيران بسرعة ورعونة، ومرّا بجوار سيارة أجرة تستقلها سيدة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، فصرخت السيدة معتقدة أنها تعرضت لسرقة هاتفها المحمول، فقام بتتبع الدراجة وتصويرهما.

وبالاستعلام من قائد سيارة الأجرة، أكد أن صراخ السيدة كان بسبب خشيتها من الاصطدام بالدراجة النارية فقط، ولم يتم سرقة هاتفها.

تم تحديد الدراجة النارية وضبطها وهي بدون ترخيص وبدون لوحات معدنية، كما تم القبض على مستقليها، وهما عاطلان ولهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية. وبمواجهتهما، اعترفا بقيادتهما الدراجة بسرعة عالية ورعونة مما أثار ذعر السيدة دون أي محاولة سرقة.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

