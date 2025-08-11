يحسن وظائف الكبد ويخفض الكوليسترول بالدم، فوائد عصير الدوم

فوائد عصير الدوم، عصير الدوم من العصائر الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعرف منذ القدم وهو يرطب الجسم فى فصل الصيف.

وفوائد عصير الدوم، عظيمة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن عصير الدوم يعتبر من المشروبات التقليدية الشهيرة في مصر وبعض الدول العربية، ويستخرج من ثمار شجرة الدوم، وهي إحدى أنواع النخيل التي تتميز بثمارها الصلبة ذات الطعم المميز والمذاق الحلو المعتدل، ويتم تحضيره بنقع مسحوق أو قطع الدوم في الماء، ثم تحليته بالعسل أو السكر، ويشرب بارد خاصة في فصل الصيف، ويمتاز عصير الدوم بقيمة غذائية عالية وفوائد صحية عديدة، حيث يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية الفعالة.

فوائد عصير الدوم

فوائد عصير الدوم للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد عصير الدوم للصحة:-

عصير الدوم غني بمركبات تساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتقليل العبء على القلب، كما أن احتواءه على البوتاسيوم والمغنيسيوم يساعد على ضبط ضغط الدم والحفاظ على صحة الشرايين.

تشير بعض الدراسات إلى أن الدوم يساعد في خفض الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول النافع، الأمر الذي يقلل من مخاطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب التاجية.

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الدوم تحمي خلايا الكبد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، كما تساعد في تحسين وظائف الكبد وتنقية الدم من السموم.

عصير الدوم يحتوي على ألياف طبيعية تحسن حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويحافظ على صحة القولون، كما يساعد على تهدئة التهابات المعدة وتحسين عملية الهضم.

رغم احتواء الدوم على سكريات طبيعية، إلا أنه يعتقد أن له تأثير في تحسين حساسية الخلايا للأنسولين، ما يجعله مفيد لمرضى السكري عند تناوله بكميات معتدلة وبدون إضافة سكر مكرر.

عصير الدوم غني بالسكريات الطبيعية والمعادن التي تمنح الجسم طاقة سريعة، كما أن مضادات الأكسدة فيه تساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتحسين المزاج.

يحتوي عصير الدوم على الكالسيوم والفسفور الضروريين لصحة العظام والأسنان، مما يجعله مشروب مفيد للوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على قوة الأسنان.

بفضل احتوائه على فيتامين C ومركبات الفلافونويد، يساعد عصير الدوم على تعزيز جهاز المناعة، والوقاية من الأمراض الفيروسية والبكتيرية.

عصير الدوم من المشروبات المرطبة والمنعشة، مما يجعله خيار مثالي لتعويض السوائل في أيام الصيف الحارة ومنع الجفاف.

المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الدوم تحارب الجذور الحرة التي تتسبب في ظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر، مما يساهم في الحفاظ على بشرة صحية وشابة.

نصائح عند تناول عصير الدوم

وتابع، يفضل تناوله باعتدال لتجنب زيادة السعرات الحرارية، ويمكن تحليته بالعسل بدل السكر الأبيض للحصول على فائدة أكبر، ويفضل لمرضى السكري أو الضغط استشارة الطبيب قبل تناوله بانتظام، كما يجب تخزينه في الثلاجة وعدم تركه في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة لتجنب تغير طعمه.

