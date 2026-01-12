استوقفته في الشارع، محافظ الفيوم يوجه بإجراء جراحة لعجوز بمستشفى الجامعة

18 حجم الخط

استوقفت سيدة عجوز الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الإثنين، في الشارع لتسمعه شكواها وحاجتها لإجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، وهي لا تملك تكاليف إجرائها، وعلى الفور، أجرى المحافظ اتصالًا تليفونيًا بمدير مستشفى الفيوم الجامعي، ووجه بتيسير إجراءات العملية الجراحية للسيدة العجوز، كما وجه مديرية التضامن الاجتماعي بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لها، وتلبية احتياجاتها.

جولة محافظ الفيوم

جاء ذلك أثناء جولة محافظ الفيوم لتفقد، سير العمل بعدد من مواقف سيارات الأجرة، للوقوف على مدى انتظام وانضباط حركة الركاب والسيارات، وإيجاد حلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين المترددين على مواقف سيارات الأجرة، بحضور سيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وضع حجر أساس فرع جامعة الأزهر

يذكر أن محافظ الفيوم والدكتور محمد التوني نائب المحافظ، كانا قد وضعا حجر أساس فرع جامعة الأزهر بالفيوم، وإضافة كليتين هامتين كمرحلة أولى، كلية الطب البيطري، وكلية العلوم التكنولوجية المتقدمة، بالإضافة إلى كلية البنات الاسلامية.

ولفت محافظ الفيوم إلى أن التركيز على التخصصات التكنولوجية الجديدة مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي، يتيح فرصة عمل أكثر للخريجين، لأنه في القادم سيكون للأقسام الجديدة في تخصصات غير نمطية، تواكب احتياجات سوق العمل.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن إنشاء كلية الطب البيطري بفرع جامعة الأزهر سيكون له بالغ الأثر في دعم قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مطالبًا بافتتاح الكلية العام المقبل، والمحافظة مستعدة لتدبير المبنى الذي سيستقبل الطلاب بداية من العام المقبل، لحين الانتهاء من إنشاء مبنى الكلية داخل فرع جامعة الأزهر بالفيوم.

