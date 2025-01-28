فوائد زيت بذور اليقطين للشعر، يمنع تساقطه ويحفز نموه

يحتوي زيت بذور اليقطين على الكثير من الفوائد للشعر، فهو مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات، كما أنه يحتوي على فيتامين هـ وأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض اللينوليك، وهذه كلها خصائص مفيدة، كما أنه آمن للاستهلاك وعلاج موضعي.

وأظهرت الأبحاث فائدة زيت بذور اليقطين كعلاج موضعي للمساعدة في تشجيع نمو الشعر، حيث اقترحت الدراسات أنه مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر سواء في الاستخدام الموضعي أو عند استخدامه كمكمل غذائي.

هل يساعد زيت بذور اليقطين في تساقط الشعر؟

هناك فئات مختلفة لمدى فعالية منتجات معينة لنمو الشعر، ومن بين هذه الفئات الأربع، تم تصنيف مكملات زيت بذور اليقطين على أنها المستوى الثاني، وهو تصنيف مرتفع ومؤشر جيد وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي

وتشمل منتجات تساقط الشعر الأخرى في الفئة الثانية ما يلي:

الزنك، وهو مادة مضافة شائعة في شامبو قشرة الرأس.

توكوترينول، وهو نوع من فيتامين هـ.

كيفية يساعد زيت بذور اليقطين وقف تساقط الشعر

أحد الأسباب التي تجعل مكملات زيت بذور اليقطين تساعد في تساقط الشعر هو أنها تمنع هرمون التستوستيرون، أو بشكل أكثر تحديدًا، تعمل على خفض الهرمون الذي يتكون منه هرمون التستوستيرون، ويسمى هذا الهرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT).

عندما يكون لدى الناس فائض من DHT، يمكن أن يؤدي ذلك إلى أشياء مثل تساقط الشعر، وقد يساعد تناول زيت بذور اليقطين في خفض DHT الزائد الذي يمكن أن يساهم في تساقط الشعر.

لاحظ أن زيت بذور اليقطين يمكن أن يساعد في خفض DHT الزائد في النظام، من غير المرجح أن يسبب اختلالات هرمونية كبيرة أو يخلق حالة حيث تتعامل مع انخفاض هرمون التستوستيرون، ولكنه قد يساعد في التخلص من بعضه، والذي يكون كافيًا لتحفيز نمو بعض الشعر.

قد يكون ذلك مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين عانوا من انقطاع الطمث، فأثناء انقطاع الطمث، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين بشكل حاد، وترتفع مستويات هرمون التستوستيرون، وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يؤثر ذلك سلبًا على شعرهم.

فغالبًا لا ينمو الشعر طويلًا بعد انقطاع الطمث، أو قد تعاني السيدة من تساقط الشعر أو ينمو الشعر ببطء شديد.

تلاحظ السيدة بعض الانخفاض في تساقط الشعر في وقت مبكر، لكن الشعر ينمو بمقدار ربع بوصة فقط كل شهر، لذا، قد تكون عملية طويلة قبل أن تتمكن حقًا من ملاحظة نموا جديدا.

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