الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

حبس متهمين
حبس متهمين

 جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق شاحنة في حادث تصادم  بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم بعدد من السيارات ما أدى إلى تحطيمها، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، جراء صدمها بـ سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة فور وقوع الحادث.

وأكد شهود العيان أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من وقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

الجامعة الامريكية الأم التجمع المباحث العامة القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع تجديد حبس شارع الجامعة الأمريكية سيارة نقل ثقيل شاحنة منطقة التجمع الخامس شارع الجامعة

