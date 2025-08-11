تجديد حبس سائق شاحنة اصطدم بعدد من السيارات بالقاهرة الجديدة

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة الجديدة، حبس سائق شاحنة في حادث تصادم بشارع الجامعة الأمريكية بمنطقة التجمع الخامس، حيث اصطدم بعدد من السيارات ما أدى إلى تحطيمها، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

ويظهر مقطع الفيديو تحطم عدد من السيارات في شارع الجامعة الأمريكية، جراء صدمها بـ سيارة نقل ثقيل "شاحنة"، وهروب سائق الشاحنة فور وقوع الحادث.

وأكد شهود العيان أن سائق الشاحنة كان يقود سيارته لكنه لم يتمكن من وقف شاحنته، التي اصطدمت بالسيارات، وأدت إلى تحطيمها.

وعلى الفور انتقل فريق من النيابة العامة والمباحث العامة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.