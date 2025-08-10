الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر اوتاكا
البلوجر اوتاكا

استمعت نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية بالتجمع الخامس،  لأقوال البلوجر أوتاكا  في اتهامه بغسيل الأموال، وذلك بعد إثبات وجود عقارات وسيارات باسمه، ومازالت التحقيقات جارية.

وأنكر أوتاكا الاتهام المنسوب إليه قائلا “ الشقق والعربيات دي بفلوسي..التيك توك بياخد نسبة من الهدايا اللي بتجيلي والباقي بيبقي حلال عليا فين المشكلة..وإزاي هغسل فلوسي في شقق باسمي ! ”

ووجهت له من قبل، تهم نشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظا خادشة للحياء، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة، وحيازة مواد مخدرة.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أوتاكا

وقالت إن ذلك يأتي فى إطار ورود عدد من البلاغات ضد البلوجر أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظ خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من القبض على المذكور (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبحوزته ( كمية من مخدري "الحشيش، الكوكايين").

القبض على البلوجر أوتاكا

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ونشره مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أرباح مالية.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاداب العامة التجمع الخامس البلوجر أوتاكا الشئون الاقتصادية النيابة العامة فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى قسم شرطة الشروق مواقع التواصل الاجتماعي نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية

مواد متعلقة

اتهام البلوجر «أوتاكا» بغسيل أموال في تجارة العقارات والسيارات

النيابة تتسلم تقرير البنك المركزي بشأن ثروة التيك توكر شاكر محظور

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح بمواقع تحت الإنشاء بالتجمع

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي وتزييف شهادات ملاحة بحرية

"أنا لسه صغيرة ومش مدركة"، نص أقوال سوزي الأردنية في اتهامها بازدراء الأديان

تصل للحبس والغرامة، عقوبات البلوجر شاكر بعد ضبطه بمخدرات وسلاح غير مرخص

الأكثر قراءة

ظهرت في مقطع مرعب، حقيقة مصرع جيسكا مدربة حوت الأوركا بعد الإجهاز عليها في حفل ترفيهي

حقيقة إحالة دعوى طعن على عدم دستورية قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين

السجن 3 سنوات لـ تيك توكر وشريكها بتهمة نشر محتويات خادشة للحياء

أول تحرك من الأهلي بعد هجوم جماهير الزمالك علي زيزو

مصرع اثنين وإصابة 7 في انقلاب سيارة ودهس مواطنين بكورنيش الإسكندرية

موعد تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 عبر الموقع الإلكتروني

البلوجر أوتاكا عن اتهامه بغسيل الأموال: فلوسي حلالي

البلوجر نعمة: "زوجي طردني بعد عِشرة سنين والفيديوهات لتوفير لقمة عيشي"

خدمات

المزيد

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

علشان تعمل حسابك، الموعد النهائي لزيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

سعر السمك اليوم، البلطي يعود لـ"قديمه" والجمبري والبوري "لمن استطاع إليه سبيلا"

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة والعنب يبدآن من 16 جنيهًا والخوخ والبرقوق لـ"الفرجة"

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية

ما حكم دفن الرجال للمرأة المسلمة؟ دار الإفتاء تُجيب

تفسير حلم الجري في المنام وعلاقته بالرغبة بالتخلص من الضغوط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads