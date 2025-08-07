الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

التيك توكر شاكر
التيك توكر شاكر

تستمع نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية بالتجمع الخامس، لأقوال التيك توكر محمد شاكر، وذلك لكشف ملابسات مصادر دخل “التيك توكر” الشهير.

وقال شاكر بالتحقيقات: “ الفلوس دي من تعبي وشقايا.. أنا فكرت واجتهدت وعملت محتوى على التيك توك وده السبب في مصدر دخلي.. وكان لازم استثمر في العقارات والعربيات علشان المستقبل”.

وأكدت مصادر قضائية أن النيابة وجهت للتيك توكر اتهامات بغسيل أموال.

القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، القبض على صانع المحتوى المعروف باسم " البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة التيك توكر محمد شاكر على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

البلوجر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

لايفات التيك توك مصدر رزقي

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه من خلال اللايفات التي يظهر فيها عبر منصة “التيك توك”، وقد اشترى عددا من العقارات وسيارة ملاكي وعددا من الهواتف المحمول ماركة آيفون قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية التواصل الاجتماعي التيك توكر محمد شاكر القبض على البلوجر شاكر بمحافظة القاهرة تعاطي مخدر الحشيش محافظة القاهرة مواقع التواصل الاجتماعي نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية

مواد متعلقة

قانونية عن قانون الإيجار القديم: ينفع ست ترجع في مؤخرها اللي كان من ٥٠ سنة ١٠٠ جنيه؟

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح بمواقع تحت الإنشاء بالتجمع

تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة إدارة كيان تعليمي وهمي وتزييف شهادات ملاحة بحرية

"أنا لسه صغيرة ومش مدركة"، نص أقوال سوزي الأردنية في اتهامها بازدراء الأديان

تصل للحبس والغرامة، عقوبات البلوجر شاكر بعد ضبطه بمخدرات وسلاح غير مرخص

تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بطالبة في التجمع

تجديد حبس تشكيل عصابي بحوزته طن حشيش يقدر بـ100 مليون جنيه

حبس وترحيل وضبط وإحضار.. البلاغات تحاصر إمبراطورية البلوجرز.. احتجاز ملكة الفسيخ وأم سجدة على ذمة التحقيقات.. والنيابة تواجه سوزي الأردنية بتهم ازدراء الأديان والتعدي على القيم الأسرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads