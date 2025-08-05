الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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حوادث

تجديد حبس شخصين لاتهامهما بسرقة حديد تسليح بمواقع تحت الإنشاء بالتجمع

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بـالقاهرة الجديدة، حبس شخصين تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة التجمع الأول حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" وبحوزتهما (كمية من حديد السقالات)، واعترفا بسرقتها من المواقع تحت الإنشاء بأسلوب "المغافلة"، وذلك ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات.

واعترف المتهمان خلال التحقيقات أنهما ارتكبا (واقعتى) سرقة بذات الأسلوب من مواقع تحت الإنشاء وسرقوا حديد السقالات منها، وبإرشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيء النية (تاجر خردة)، تم ضبطه. 

 

وكانت قوات الأمن بقسم شرطة التجمع قد ألقت القبض على المتهمين وبحوزتهما المسروقات.

وتحفظ رجال المباحث على هواتف المتهمين وعلى الحديد  كأحراز بالقضية.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة، والتي اتخذت قرارها السابق ذكره.

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