أقوال مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية

البلوجر مونلي وسوزي،
البلوجر مونلي وسوزي، فيتو

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، أقوال مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية، بتهمة تقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وأنكر البلوجر مونلي تقديمه لمحتوي خادش للحياء العام، قائلا: “أنا بعمل فيديوهات عادية على بعض الأغاني وكنت بشارك سوزي الفيديوهات دي وأغلب الوقت كنا بنرقص وبس”.

وكان محام قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

وجاء في البلاغ أن مونلي صديق البلوجر سوزي الأردنية والتي تم القبض عليها مؤخرا هو شريكها في تلك الفيديوهات ويشاركها في كل خطوة إجرامية وحسابه على التيك توك باسم (moonly مونلي) ولديه 3.5 مليون متابع، حيث يظهر مع سوزي الأردنية في كافة الفيديوهات وتوصفه بأنه (صاحبي)؟

وأضاف البلاغ أن مونلي شريك سوزي الأردنية هو مستحق لذات العقوبة القانونية التي تقع على سوزي لاشتراكه معها في كافة الفيديوهات وفقا لقانون مكافحة الآداب العامة رقم 10 لسنة 1961 وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية 175 لسنة 2018 وقانون العقوبات والمتعلق بإساءة استعمال الإنترنت ونشر محتوى هادم للقيم الأسرية والتحريض على الفسق والفجور ويستحق نفس عقوبة الفاعل الأصلي شريكته سوزي الأردنية.

وطالب البلاغ بسرعة القبض على مونلي شريك سوزي الأردنية بعد تقنين الإجراءات مع سرعة إجراء التحريات الأمنية والأمر بمنعه من السفر واستصدار أمر بضبطه وإحضاره تمهيدا لتقديمه لمحاكمة عاجلة مع سوزي الأردنية مع اتخاذ اللازم قانونا.

 

