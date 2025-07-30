تجدد أزمة حارس باريس سان جيرمان

عادت أزمة الحارس الإيطالى جانلويجي دوناروما لتتجدد مرة أخرى في صفوف نادى باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في إيطاليا مسقط رأس حارس الفريق الباريسي.

أزمة دوناروما تتجدد في باريس سان جيرمان

وبحسب تقرير شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يعيش فصلًا جديدًا من الأزمات المعتادة المتعلقة بحراس المرمى، وهي أزمة ليست بالجديدة على النادي الذي سبق أن واجه مواقف مشابهة مع سالفاتوري سيريجو، وكيفين تراب، وألفونس أريولا، وجيانلويجي بوفون، وكيلور نافاس.

وفي الموسم الماضي اضطر دوناروما إلى التنافس مع ماتفي سافونوف الذي فضّله المدرب لويس إنريكي في بعض المباريات، إلا أن الحارس الإيطالي تمكن في النهاية من الحفاظ على مركزه الأساسي.

وأثبت الحارس أهميته من خلال أدائه الحاسم في المباريات المصيرية، وهو ما كان يمكن أن يؤثر إيجابًا في مفاوضات تجديد عقده مع إدارة النادي.لكن هذا الملف ظل عالقًا في الأشهر الأخيرة، وشهد هذا الأسبوع تطورًا جديدًا.

وارتبط اسم دوناروما، الذي لم يتوصل إلى اتفاق مع النادي حول راتبه الجديد، بعدة أندية كبرى مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وجالطة سراي وأندية سعودية.

عرض باريس لحارسه

ويستعد نادي باريس سان جيرمان لتقديم تنازل وحيد لحل أزمة جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق في ظل تعثر مفاوضات تمديد تعاقده الذي ينتهي في صيف 2026.



وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم أن دوناروما نقل للمقربين منه في جلسات خاصة إحباطه الشديد من إدارة بي إس جي، وأنه على استعداد لكتابة فصل جديد في مسيرته مع فريق آخر.

وأوضحت الصحيفة أن "بي إس جي" مصمم على تفاصيل التعاقد الجديد لدوناروما، الذي يتضمن راتبا ثابتا أقل من راتبه الحالي، وآخر متغير حسب معدل مشاركته في المباريات وأمور أخرى.

وتابعت: "لا مجال لتقديم أي استثناءات للحارس الإيطالي إنها السياسة الجديدة للنادي".

وكشفت "ليكيب" عن ملامح تنازل وحيد تقدمه الإدارة الباريسية في هذا الملف، وهو تسهيل رحيل حارس المرمى الإيطالي بعدم الطمع في بيعه بمقابل مالي كبير.

وختمت: "حال استمرار دوناروما، فإن باريس بصدد وضع ترتيب جديد لحراسة المرمى، وسيكون الحارس الأساسي إما دوناروما أو لوكاس شوفالييه حال انضمام الأخير من ليل

باريس سان جيرمان

ولم يتحرك باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي في سوق الانتقالات خلال الصيف الجاري بنفس الضجة التي أثارها العملاق الفرنسي خلال الموسم الماضي.

بي إس جي نال في الموسم المنصرم الثلاثية المحلية للموسم الثاني على التوالي وحقق حلمه الأكبر تحت قيادة إنريكي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ومنذ فتح باب الانتقالات الصيفية لم تهرول الإدارة الباريسية وراء أي صفقات وسط نشاط كبير لأبرز منافسي الفريق قاريا، خاصة الثلاثي الإنجليزي ليفربول بطل الدوري ووصيفه آرسنال ومانشستر سيتي.

ولم يحرك النادي الباريسي ساكنا هذا الصيف، بل تركزت جهوده في التخلص من السداسي العائد من الإعارة راندال كولو مواني وماركو أسينسيو وميلان سكرينيار، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير ونوردي موكيلي.

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