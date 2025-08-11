بعثة منتخب الشباب تغادر لمواجهة المغرب في الدار البيضاء

غادرت صباح اليوم الإثنين بعثة منتخب الشباب تحت 20 سنة من مطار القاهرة الدولي إلى الدار البيضاء استعدادا لخوض معسكر خارجي يتخلله مباراتان وديتان مع نظيره المغرب ضمن تجهيزات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق في تشيلي يوم 27 سبتمبر المقبل.

وضمت البعثة كلا من: حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسا للبعثة واسامة نبيه المدير الفني وعلاء عبده المدرب العام، وحمادة أنور المدير الإداري ومحمد عمر النور وأيمن طاهر مدرب الحراس وأحمد سامح المعد البدني ود.أحمد أبو عبلة طبيب ود.محمد محروس أخصائي العلاج الطبيعي وأحمد ممدوح وعباس حسانين للتدليك وعلاء سعيد مدير المهمات.

كما ضمت البعثة 25 لاعبا هم: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وأحمد منشاوي في حراسة المرمى وأحمد فرج ومحمد إبراهيم ومحمد عوض وأحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد ومعاذ عطية ومؤمن شريف ومهاب سامي وأحمد كاباكا ومحمد السيد ومحمد وحيد وسيف سفاجا ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد شرف وياسين عاطف وعلي إيهاب وعمر خضر وأدهم كريم وأيمن أمير.

وقال حمادة أنور: إن موعد المباراتين يومي 13 و15 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن المعسكر يعد خطوة مهمة على طريق الإعداد القوي للمونديال.

