توتنهام يسعى لخطف جناح مانشستر سيتي

يسعى فريق توتنهام للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافيو لاعب مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير عالمية أن المفاوضات ما زالت جارية بين اللاعب والنادي.

وتعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي، مع البرازيلي سافيو الموسم الماضي قادما من نظيره فريق تروا الفرنسي، بعقد مدته خمس سنوات حتى عام 2029".

فيما أعلن نادي توتنهام الإنجليزي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قادمًا من بايرن ميونخ، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

توتنهام سيتولى تغطية راتب اللاعب كاملًا خلال فترة الإعارة، مع وجود خيار شراء غير إلزامي في نهاية الموسم مقابل 30 مليون يورو.

قائد توتنهام قريب من الدوري الأمريكي

بات الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد فريق توتنهام الإنجليزي، قريبا من الانتقال إلى الدوري الأمريكي، من بوابة نادي لوس أنجلوس.

وأعلن سون أن الموسم الماضي هو الأخير له بقميص توتنهام، وأكد أن النادي يتقبل رغبته في الرحيل.

