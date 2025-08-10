الظهور الأول في تاريخه، كهرباء الإسماعيلية يواجه الجونة بالدوري

الدوري المصري، يلتقي فريق كهرباء الإسماعيلية أمام الجونة، اليوم الأحد، في الظهور الأول له بالدوري الممتاز.

موعد مباراة كهرباء الإسماعيلية والجونة

ويواجه كهرباء اسماعيلية فريق الجونة اليوم الأحد في تمام الخامسة مساءً على ملعب الإسماعيلية.

وكان نادي كهرباء الإسماعيلية قد أعلن تعاقده مع محمد علي مهاجم منتخب إريتريا.

مهاجم منتخب إريتريا هو الصفقة الـ 16 للفريق استعدادًا لانطلاق منافسات الدوري.

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية صور لتوقيع اللاعب على عقود الانضمام وذلك بحضور شريف عابدين رئيس لجنة التعاقدات والمشرف العام.

وكان نادي كهرباء الإسماعيلية قد اتفق مع رضا شحاتة على تولي منصب المدير الفني للفريق، قبل أن يعتمد النادي التشكيل الكامل للجهاز المعاون له.



الجهاز الفنى لفريق كهرباء الإسماعيلية

أبوالمجد مصطفى "مدرب عام"

محمد ممدوح "مدرب مساعد"

وسام إسماعيل "مدرب حراس"

عبد الرحمن عبد العزيز "معد بدني"

زياد فيصل "معد بدنى"

الجهاز الإداري

سامح قناوى "مديرًا إداريًا"

أحمد الصغير "مديرًا لشؤون اللاعبين"

إيهاب أمين "إداريا"

الجهاز الطبي..

حسام فكرى "أخصائي تأهيل"

محمد عاطف "أخصائي تأهيل"

وعلى صعيد آخر، أبرم نادي الجونة 11 صفقة جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة تدعيم الفريق، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد في الدوري الممتاز.

قائمة فريق الجونة للدوري

وضمت قائمة نادي الجونة للموسم الجديد في حراسة المرمى كلًا من أحمد مسعود، محمد علاء، حسن شاهين، وزياد عسكر وبدر الدين وليد، وفي خط الدفاع، يتواجد كل من عبد الجواد تعلب، أحمد عبد الرسول، صابر الشلمي، خالد صديق، عليو جاتا، علي إيد حمو، أحمد عيد (بيليا)، أوبينا أوكورونكو، هشام وائل، وألفا توراي، أما خط الوسط، فيشمل نور السيد، حافظ إبراهيم، رضا صلاح، محمد محمود، علي الزهدي، محمود حسونة، سيف شيكا، بلال السيد، أحمد جمال، محمد النحاس، عبد الله السعيد، صامويل أوجو، محمد عماد، أموسان صامويل، وأدهم رفعت. ويقود خط الهجوم كل من مروان محسن، أرنود راندريانانتناينا، وباسل الخنيني.

