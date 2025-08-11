الإثنين 11 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع نجم البايرن

كومان، فيتو
كومان، فيتو

 يسعى نادي النصر السعودي لحسم صفقة كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو فإن النصر واثق من إنهاء الصفقة مع اللاعب الفرنسي.

وقُدّم عرض رسمي يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين بايرن ميونخ  وكومان بشأن الشروط الشخصية.

وقال فابريزيو رومانو إن انتقال كينجسلي كومان إلى النصر قد يُحسم قريبًا، إذ ينتظر النادي السعودي الضوء الأخضر النهائي من بايرن ميونخ.

وكشف أن كومان وافق بالفعل للانتقال للنصر ولكن ينتظر القرار النهائي من بايرن ميونخ.

وتشير أنباء إلى أن النصر عرض على بايرن ميونخ 30 مليون يورو مقابل ضم كومان.

فيما شهدت الساعات الماضية مفاجأة برحيل أحد لاعبي برشلونة الإسباني، مجانا إلى الدوري السعودي، رغم أن عقده ممتد للموسم القادم، كما قدم أداء مميزا في الموسم الماضي وكان لاعبا أساسيا ليساهم في حصول النادي على الثلاثية المحلية.

وتوصل النصر السعودي لاتفاق للتعاقد مع مدافع برشلونة المخضرم إينيجو مارتينيز الذي سيرحل عن صفوف البلوجرانا مجانًا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إينيجو مارتينيز غاب عن تدريبات برشلونة المسائية بعد حضوره في التدريبات الصباحية بإذن من النادي، حيث جاء رحيله لتوفير مساحة كبيرة في الرواتب واللعب المالي النظيف، حيث سيوفر حوالي 12 مليون يورو.

