آخر تطورات مفاوضات النصر السعودي مع نجم البايرن

يسعى نادي النصر السعودي لحسم صفقة كينجسلي كومان لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب خبير الانتقالات فابريزيو رومانو فإن النصر واثق من إنهاء الصفقة مع اللاعب الفرنسي.

وقُدّم عرض رسمي يوم الجمعة الماضي، في الوقت الذي تجري فيه محادثات بين بايرن ميونخ وكومان بشأن الشروط الشخصية.

وقال فابريزيو رومانو إن انتقال كينجسلي كومان إلى النصر قد يُحسم قريبًا، إذ ينتظر النادي السعودي الضوء الأخضر النهائي من بايرن ميونخ.

وكشف أن كومان وافق بالفعل للانتقال للنصر ولكن ينتظر القرار النهائي من بايرن ميونخ.

وتشير أنباء إلى أن النصر عرض على بايرن ميونخ 30 مليون يورو مقابل ضم كومان.

فيما شهدت الساعات الماضية مفاجأة برحيل أحد لاعبي برشلونة الإسباني، مجانا إلى الدوري السعودي، رغم أن عقده ممتد للموسم القادم، كما قدم أداء مميزا في الموسم الماضي وكان لاعبا أساسيا ليساهم في حصول النادي على الثلاثية المحلية.

وتوصل النصر السعودي لاتفاق للتعاقد مع مدافع برشلونة المخضرم إينيجو مارتينيز الذي سيرحل عن صفوف البلوجرانا مجانًا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إينيجو مارتينيز غاب عن تدريبات برشلونة المسائية بعد حضوره في التدريبات الصباحية بإذن من النادي، حيث جاء رحيله لتوفير مساحة كبيرة في الرواتب واللعب المالي النظيف، حيث سيوفر حوالي 12 مليون يورو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.