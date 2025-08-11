الجولة الأولى في الدوري المصري خارج التوقعات.. سقوط الأهلي وبيراميدز وتألق الزمالك والمصري.. 4 حالات طرد و4 تعادلات.. و16 فريقا برصيد نقطة واحدة

أسدل الستار أمس الأحد على الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز دوري نايل 2025-2026 والتي شهدت بعض الظواهر والأرقام.

سقوط الأهلي وبيراميدز

واستهل الأهلي وبيراميدز بطل ووصيف الدوري المصري على الترتيب لقاءاتهما بنسخة الموسم الحالي بتعادل محبط للأحمر أمام مودرن سبورت 2-2، والسماوي أمام وادي دجلة سلبيا بدون أهداف بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا 2-0 وفاز المصري على الاتحاد.

الزمالك

نتائج مباريات الأسبوع الأول للدوري المصري

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - (1_0)

فاركو × إنبي (0-0)

البنك الأهلي × غزل المحلة (0-0)

الاهلي

16 فريقا بنقطة واحدة

ويحتل المصري المركز الأول متفوقا على الزمالك وزد والجونة بفارق الأهداف.

وتحتل 12 فريقا المراكز التالية من الخامس إلى الـ16 بعدما حصد كل منها نقطة واحدة بالتعادل في مستهل مشوارها وهي الأهلي ومودرن سبورت وسموحة وطلائع الجيش وبيراميدز ووادي دجلة والإسماعيلي وبتروجت وإنبي والبنك الأهلي وغزل المحلة وفاركو.

جدول ترتيب الدوري المصري

عدد الأهداف بالجولة الأولى و4 مباريات تعادل سلبي

وتم تسجيل 15 هدفا فقط في الجولة الأولى في حين انتهت 4 مباريات بنتيجة التعادل السلبي

وشهدت الجولة الأولى أربع حالات طرد.

دغموم الهداف وزيزو الأسيست الأفضل

حصل عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري علي هداف الجولة الأولى برصيد هدفين في حين جاء زيزو لاعب الأهلي الأسيست الأفضل.

نتائج لأول مرة

وشهدت الجولة الأولى نتيجتين تحدث لأول مرة التعادل الـ2-2 لأول مرة بين الأهلي ومودرن سبورت حيث تعادلا من قبل 3 مرات قبل هذه المباراة: (1-1) تكررت مرتين والمرة الأخيرة (0-0).

ونتيجة الـ0-0 لأول مرة تتكرر بين بيراميدز ووادي دجلة رغم مواجهة الفريقين بعضهما البعض 10 مرات (بالمسمى القديم لبيراميدز).

بيراميدز

كباية شاي جهاز الفراعنة

وتصدرت لقطة تبادل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، “كباية شاي” مع طارق سليمان مدرب الفراعنة، تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وشهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تواجد حسام حسن وجهاز المنتخب بإستاد هيئة قناة السويس وجاءت لقطة تبادل كوب من الشاي بين العميد ومدرب المنتخب تريند إكس.

حسام حسن

حسام حسن يعتذر لجماهير الأهلي

اعتذر حسام حسن مهاجم نادي مودرن سبورت، إلى جمهور الأهلي بعد احتفاله بالهدف الذي سجله أمام الأحمر في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

واحتفل حسام حسن بهدفه أمام جمهور الأهلي بتوجيه إشارة لجماهير الأهلي التي هاجمته بشدة بعد اللقطة وكذلك خلال استبداله أيضا

وكتب حسام حسن عبر ستوري انستجرام الآتي:

الشناوي يهدد بالرحيل

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هناك حالة من التوتر داخل جدران النادي الأهلي، والحارس الدولي محمد الشناوي، وذلك على خلفية استبعاده من التشكيل الأساسي في مواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025 /2026.

وقال كريم حسن شحاتة، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الشناوي لم يتقبل قرار جلوسه على مقاعد البدلاء، حيث دخل في نقاش حاد مع محمد يوسف، عضو الجهاز الفني للفريق.

وتابع: الشناوي شعر بالغضب قبل المباراة بسبب استبعاده من التشكيل الأساسي، وتحدث مع محمد يوسف قائلًا: "(أنا الحارس الأول في الأهلي، ولا يصح ما يحدث)، إلا أن يوسف طالبه بتقبّل القرار، وأكد له أن الجلوس على الدكة أمر طبيعي وأنه يجب أن يحترم وجهة نظر المدير الفني كقائد للفريق".

وأضاف شحاتة أن الأمور لم تتوقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى تهديد مباشر من الحارس الدولي بمغادرة القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، قائلًا: "الشناوي أبلغ محمد يوسف بشكل واضح وصريح: (لو مش هلعب أساسي الموسم ده، ومش هكون رقم واحد، همشي في يناير)".

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في أول مباراة محلية رسمية للمدرب الجديد ريبيرو على حساب القائد محمد الشناوي الذي جلس على مقاعد البدلاء، في حدث تصدر المشهد قبل انطلاق المباراة.

