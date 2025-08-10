الأحد 10 أغسطس 2025
رياضة

تعادل البنك الأهلي وغزل المحلة سلبيا في الشوط الأول بالدوري

البنك الأهلي، فيتو
البنك الأهلي، فيتو

تعادل فريقا البنك الأهلي وغزل المحلة سلبيا في الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

مباراة البنك الأهلى وغزل المحلة

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى دون ترجمة حقيقية علي مرمي اي من الفريقين

 

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى

وأعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة.


وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى 
خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار 
إسحاق يعقوبو
خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد 
خط الهجوم..اسامة فيصل، احمد اوفا  


وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي 
أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولى، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

 

تشكيل غزل المحلة أمام البنك الأهلى 

 

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

عامر عامر – أحمد شوشة – أحمد العش – يحيى زكريا – محمود مجدي – موري توريه – معاذ عبد السلام – محمود نبيل – رشاد العرفاوي – ويلياميز صنداي – الآدي سولومون

 

ترتيب الدوري المصري

استهل الأهلي وبيراميدز لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

 

جدول ترتيب الدوري المصري

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك المقاولون العرب يوم السبت.

 

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

