منافس المصري المحتمل، الاتحاد الليبي يحتل المركز الرابع في دوري بلاده ويتأهل للكونفدرالية

فاز فريق الاتحاد الليبي على نظيره فريق أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من دوري التتويج الليبي التي أقيمت بينهما بإيطاليا مساء أمس الأحد.

ممثل ليبيا في الكونفدرالية



بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد إلى النقطة السادسة محتلا المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره فريق أهلي بنغازي الذي تقهقر إلى المركز الخامس ليتأهل الاتحاد بهذا الفوز إلى البطولة الكونفدرالية الأفريقية كممثل ثان لليبيا.

وسيلاقي الاتحاد الليبي فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول منتصف سبتمبر المقبل والمتأهل منهما سيلاقي المصري في الدور التمهيدي الثاني منتصف أكتوبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.