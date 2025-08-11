الإثنين 11 أغسطس 2025
منافس المصري المحتمل، الاتحاد الليبي يحتل المركز الرابع في دوري بلاده ويتأهل للكونفدرالية

الاتحاد الليبي،فيتو
فاز فريق الاتحاد الليبي على نظيره فريق أهلي بنغازي بثلاثية نظيفة في مباراة الجولة الخامسة والأخيرة من دوري التتويج الليبي التي أقيمت بينهما بإيطاليا مساء أمس الأحد.

ممثل ليبيا في الكونفدرالية 


بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق الاتحاد إلى النقطة السادسة محتلا المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة عن نظيره فريق أهلي بنغازي الذي تقهقر إلى المركز الخامس ليتأهل الاتحاد بهذا الفوز إلى البطولة الكونفدرالية الأفريقية كممثل ثان لليبيا.

وسيلاقي الاتحاد الليبي فريق ولايتا ديتشا الإثيوبي في الدور التمهيدي الأول منتصف سبتمبر المقبل والمتأهل منهما سيلاقي المصري في الدور التمهيدي الثاني منتصف أكتوبر المقبل.

الكونفيدرالية الاتحاد الليبي دوري التتويج الليبي المصري

