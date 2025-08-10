شلبي بديلا، طارق مصطفى يعلن تشكيل البنك الأهلي في مواجهة غزل المحلة بالدوري

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدورى المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل البنك الأهلى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى



وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى..عبد العزيز البلعوطى

خط الدفاع..عمرو الجزار، محمود الجزار، مصطفى دويدار

إسحاق يعقوبو

خط الوسط..محمد فتحى، سعيدو سيمبوري، محمد إبراهيم، يسري وحيد

خط الهجوم..اسامة فيصل، احمد اوفا



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

أحمد صبحى، هشام صلاح، أحمد متعب، أمير مدحت، أحمد مدبولى، محمد بن شرقي، أحمد ريان، ياو أنور، مصطفى شلبي.

ترتيب الدوري المصري

استهل الأهلي وبيراميدز لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

ترتيب الدوري المصري 2025-2026



المصري - 3 نقاط

الزمالك - 3 نقاط

زد - 3 نقاط

الأهلي - نقطة واحدة

مودرن سبورت - نقطة واحدة

سموحة - نقطة واحدة

طلائع الجيش - نقطة واحدة

بيراميدز - نقطة واحدة

وادي دجلة - نقطة واحدة

الإسماعيلي - نقطة واحدة

بتروجيت - نقطة واحدة

جدول ترتيب الدوري المصري

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري الممتاز

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.