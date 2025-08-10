الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوسف أوبابا يقود إنبي في مواجهة فاركو بالدوري

انبي وفاركو، فيتو
انبي وفاركو، فيتو

أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق إنبي تشكيلة فريقه أمام فاركو المقرر له التاسعة، مساء اليوم الأحد، باستاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز "دورى nile" لموسم 2025- 2026.

مباراة فاركو وانبي

 

وجاء تشكيل إنبي كالتالي

 

 

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

وتقام اليوم المواجهات التالية:

كهرباء الإسماعيلية × الجونة - 6 مساء (1_0)

فاركو × إنبي - 9 مساء | أون سبورت 2

البنك الأهلي × غزل المحلة - 9 مساء | أون سبورت 1

نتائج الأسبوع الأول للدوري المصري

وشهدت مباريات الأسبوع الأول النتائج التالية:

وادي دجلة (0) - (0) بيراميدز

المصري البورسعيدي (3) - (1) الاتحاد السكندري

الزمالك (2) - (0) سيراميكا كليوباترا

المقاولون (0) - (2) زد

سموحة (1) - (1) طلائع الجيش

الإسماعيلي (0) - (0) بتروجت

مودرن سبورت (2) - (2) الأهلي

ترتيب الدوري المصري

 

استهل الأهلي وبيراميدز  لقاءاتهما بالدوري المصري بتعادل محبط أمام مودرن سبورت ووادي دجلة بينما تمكن منافسهما التقليدي الزمالك بالفوز على سيراميكا كليوباترا يوم الجمعة.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت 2-2، بينما تعادل بيراميدز أمام وادي دجلة بنتيجة سلبية ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز 2025-2026.

 

جدول ترتيب الدوري المصري

 

ويلعب الأهلي في المباراة المقبلة أمام فاركو يوم الجمعة، فيما سيلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي يوم الخميس، وسيلتقي الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت.

الدوري الممتاز 

يذكر أن النسخة الحالية للدوري المصري تقام بنظام جديد بمشاركة 21 فريقا بدلا من 18 فريقا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

الدوري الممتاز مباراة فاركو وإنبي فاركو وانبي أنبي فاركو

