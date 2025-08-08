الجهاز الفني للمنتخب يحضر مباراتي دجلة مع بيراميدز وسيراميكا أمام الزمالك

يحضر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول بقيادة حسام حسن، مباراتي وادي دجلة وبيراميدز المقرر لها السادسة مساء اليوم باستاد السلام، وسيراميكا والزمالك باستاد هيئة قناه السويس في انطلاقة بطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن توزيع مباريات الموسم الحالي لمتابعة اللاعبين استعدادًا لمعسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله مباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في الجولة السابعة والثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

ويحل بيراميدز ضيفا على وادي دجلة في السادسة من مساء اليوم الجمعة على استاد السلام في إطار افتتاح بطولة الدوري الممتاز، بينما يلتقي الزمالك مع سيراميكا في تمام الساعة التاسعة على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قائمة بيراميدز أمام وادي دجلة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة وادي دجلة في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - محمود جاد.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود عبد العاطي دونجا - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو.

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي.

غيابات بيراميدز في مواجهة وادي دجلة

ويغيب عدد من النجوم عن صفوف فريق نادي بيراميدز في مواجهة وادي دجلة في إطار بطولة الـدوري المصري الممتاز بنسخته الجديدة، بسبب الإصابات والغيابات.

وجاءت الغيابات على النحو التالي:

محمد حمدي.. بسبب الإيقاف مباراتين بعد طرده في مواجهة سيراميكا بالنسخة الماضية.

محمد الشيبي.. بسبب الإيقاف مباراة واحدة بعد الحصول على بطاقة صفراء ثالثة أمام سيراميكا بالنسخة السابقة.

رمضان صبحي.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الضامة.

محمود زلاكة.. بسبب استمرار تأهيله من إصابة العضلة الخلفية.

عبد الرحمن جودة.. بسبب استمرار تأهيله بعد إصابته في الرأس قبل عدة أسابيع.

صفقات بيراميدز الصيفية

ونجح بيراميدز خلال الصيف الجاري في استعادة لاعبيه المعارين، محمد رضا بوبو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة وعبد الرحمن جودة بالإضافة إلى التعاقد مع الثلاثي، محمود جاد وإيفرتون داسيلفا ومصطفى عبد الرؤوف زيكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.