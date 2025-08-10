الأحد 10 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عبد الرحيم دغموم يكشف سبب تألقه أمام الاتحاد

عبد الرحيم دغموم،
عبد الرحيم دغموم، فيتو

تحدث الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي، عن تألقه أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تصريحات عبد الرحيم دغموم 

وقال عبد الرحيم دغموم في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "تألقي أمام الاتحاد السكندري كان بمجهود زملائي في الفريق، ونسعى في المواجهات المقبلة إلى مواصلة الانتصارات".

وأضاف: "أشكر جماهير المصري البورسعيدي على حضور المباراة بأعداد كبيرة، دعمهم كان أحد أسباب الفوز وأتمنى حضورهم بشكل أكبر في المباريات المقبلة".

واختتم حديثه قائلًا: "كرة القدم مكسب وخسارة، وبالتأكيد لن نفوز في جميع المواجهات المقبلة".

