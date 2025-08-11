بمشاركة الأهلي والزمالك، موعد قرعة بطولة العالم لكرة اليد

يترقب فريقا الأهلي والزمالك إجراء قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال “سوبر جلوب”، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر من العام الجاري بمشاركة 9 فرق.

تعقد القرعة على هامش منافسات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 عاما، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 32 منتخبا.



موعد قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ويجري الاتحاد الدولي لكرة اليد قرعة بطولة العالم اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت القاهرة في استاد القاهرة.

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

ومن المقرر أن تُقام جميع المباريات في صالة العاصمة الإدارية الجديدة مثلما حدث من قبل في بطولة العالم لكرة اليد النسخة السابقة ونسخة 2021، وفي بطولة العالم للشباب 2025

الأهلي يشارك في البطولة، ممثلًا عن أفريقيا بعد فوزه بلقب السوبر الأفريقي، بينما يتواجد الزمالك كمضيف، باعتبار أن مصر المنظمة للمسابقة.

نظام بطولة العالم للاندية لكرة اليد

وتضم البطولة 9 أندية تقسم إلى 3 مجموعات، على أن تقسم إلى 3 أوعية منفصلة خلال القرعة، ومراعاة عدم تواجد فريقين من قارة واحدة في نفس المجموعة.

وسيتم سحب فرق الوعاء الثالث في البداية، بعدها الوعاء الثاني، على أن يختار الأهلي مجموعته، ثم يتم سحب قرعة الفريقين المتبقيين في الوعاء الأول.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد رسميًّا، عن توجيه الدعوة لبرشلونة الإسباني، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”

تصنيف الأندية المشاركة في بطولة العالم للاندية لكرة اليد

ويأتي تصنيف الأندية المشاركة في بطولة العالم للأندية كرة يد رجال، قبل القرعة كما يلي:

الوعاء الأول: الأهلي (مصر)، الشارقة (الإمارات)، الزمالك (مصر).

الوعاء الثاني: فيزبريم (المجر)، ماجديبورج (ألمانيا)، برشلونة (إسبانيا).

الوعاء الثالث: سيدني (أستراليا)، توباتي (البرازيل)، كاليفورنيا إيجلز (الولايات المتحدة الأمريكية)

الفرق المشاركة في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي - بطل السوبر الإفريقي 2025

الزمالك - وصيف أفريقيا والفريق المستضيف

فيزبريم المجري - بطل العالم 2024

ماجديبورج الألماني - بطل دوري أبطال أوروبا 2025

الشارقة الإماراتي - بطل آسيا 2025

تاوباتي البرازيلي - بطل أمريكا الجنوبية 2025

كاليفورنيا إيجلز الأمريكي - بطل أمريكا الشمالية والكاريبي 2025

جامعة سيدني الأسترالي - بطل أوقيانوسيا 2025

برشلونة - دعوة من اللجنة المنظمة

وتقام بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر المقبلين، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

