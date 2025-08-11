المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في الدوري (صور)

استأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته مساء أمس الأحد استعدادًا لمباراته أمام نظيره فريق طلائع الجيش بالجولة الثانية من الدوري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل على استاد السويس الجديد.



وشهد مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس مشاركة الحارس الناشئ علي صالح حارس فريق المصري 2005 والذي تم تصعيده للمشاركة مع الفريق الأول بعد التنسيق الذي تم في هذا الشأن بين الجهاز الفني للفريق الأول وجهاز قطاع الناشئين بالنادي.

راحة سلبية المصري السبت

وقرر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد أول أمس السبت.

موعد مباراة المصري وطلائع الجيش

ويلتقي فريقا المصري وطلائع الجيش في التاسعة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري والاتحاد السكندري

كان المصري نجح في الفوز على فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة على ستاد السويس الجديد.

قرعة المصري في بطولة الكونفدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي من النسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن ملاقاة المصري للفائز من ولايتا ديتشا الأثيوبي والممثل الثاني لليبيا ( رابع الدوري )

مباراة الذهاب خارج مصر خلال الفترة من 17: 19 أكتوبر، مباراة العودة بمصر خلال الفترة من 24: 26 أكتوبر

