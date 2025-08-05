سندرلاند الإنجليزي يمدد عقد مديره الفني

أعلن نادي سندرلاند الإنجليزي، تمديد عقد مدربه الفرنسي ريجيس لو بري بعقد "طويل الأمد"، بعد أن نجح في قيادة فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة بنهاية الموسم الماضي.

ريجيس يعيد سندرلاند إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

وصل المدرب الفرنسي البالغ من العمر 49 عامًا قادمًا من لوريان الفرنسي العام الماضي ونجح في موسمه الأول في عودة فريق "القطط السوداء" إلى دوري الأضواء الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2017، بعد هبوطه إلى الدرجة الثالثة (2018-2022).

فاز النادي القادم من شمال شرق إنجلترا على شيفيلد يونايتد (2-1) في مباراة الملحق في نهاية مايو، بعد أن احتل المركز الرابع في الموسم العادي من دوري تشامبيونشيب (الدرجة الأولى).

ونقل موقع النادي الرسمي عن لو بري قوله "العلاقة التي تجمعني بالإدارة واللاعبين والجماهير طبيعية تماما، وقد تقاسمنا لحظات رائعة معًا".

وأضاف "الطموح الجماعي واضح، وهناك رغبة في أن نصبح أقوى".

صفقات سندرلاند للموسم الجديد

عزز سندلارند صفوفه للموسم الجديد الذي ينطلق في 15 أغسطس بالتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، بينهم الدولي السويسري جرانيت تشاكا ولاعب الوسط الفرنسي إنزو لو فيه.

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