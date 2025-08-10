أخبار مصر اليوم: نادي القضاة يكشف تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على عامل بالنادي.. تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية.. الكليات المتاحة بالمرحلة الثالثة بتنسيق 2025

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

أصدر مجلس إدارة نادي القضاة بيانًا كشف فيه تفاصيل واقعة اعتداء ضابط شرطة على أحد العاملين بالنادي النهري "سايس"، وهي الحادثة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والجروبات القضائية.

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل الرحلة الرابعة للقطار المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر العائدين إلى دولة السودان الشقيق، مع توفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة لهم، وذلك انطلاقًا من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الاشقاء في مصر والسودان وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزيّ، والمهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ وذلك في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات الأخرى ذات الصلة.

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ تشغيل قطار رقم ۹۲۷ ثانية فاخرة خدمة جديدة من القاهرة إلى الإسكندرية،حيث يقوم القطار من القاهرة الساعة ۲۱.۱٥ مساء يصل الإسكندرية الساعة ٢٣.٤٥ مساء كالجدول المرفق، ويتكون القطار من (الجرار - عربة قوي - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ۱، ۲، ۳، ٤ - عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعد رقم (٥) - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ٦، ۷، ۸، ۹.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، واللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

يستعد مترو الأنفاق لإصدار الاشتراكات الطلابية لـ العام الدراسى 2025 /2026 خلال الأيام المقبلة، حيث تتم متابعة منافذ إصدار الاشتراكات بما يضمن سهولة وسرعة استخراج الاشتراك الطلابى للتيسير على الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ينتهي اليوم الأحد تسجيل الرغبات فيي تنسيق المرحلة الثانية 2025، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس.

عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا اليوم مع مديري ووكلاء مديريتي التربية والتعليم بمحافظتي الجيزة والقاهرة، وذلك للترحيب بهم وبحث أهم التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية بالمحافظتين.

