السكك الحديدية تعلن تشغيل خدمة جديدة على خط القاهرة الإسكندرية بقطارات درجة ثانية فاخرة

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم الثلاثاء  الموافق ٢٠٢٥/٨/١٢ تشغيل قطار رقم ۹۲۷ ثانية فاخرة خدمة جديدة من القاهرة إلى الإسكندرية،حيث يقوم القطار من القاهرة الساعة ۲۱.۱٥ مساء يصل الإسكندرية الساعة ٢٣.٤٥ مساء كالجدول المرفق، ويتكون القطار من (الجرار - عربة قوي - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ۱، ۲، ۳، ٤ - عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات ٦٠ مقعد رقم (٥) - عربات ثانية فاخرة ذات ٦٤ مقعد أرقام ٦، ۷، ۸، ۹.

كما أكدت الهيئة أنه اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق  ٢٠٢٥/٨/١٣ يتم تشغيل قطار رقم ٩٢٦ ثانية فاخرة خدمة جديدة من الإسكندرية الى القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة ٠٤,٤٥ فجرا يصل القاهرة الساعة ٧,١٥ صباحا كالجدول المرفق وبنفس عدد العربات الوارد به قطار ۹۲۷ للإسكندرية أعلاه - وبناء عليه سيترتب علي ذلك تعديل بعض مواعيد القطارات أرقام (٥٨٨، ٩٤٤، ۳۰۱٨، ۳۱، ۱۷) کالجدول المرفق.

