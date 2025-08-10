الأحد 10 أغسطس 2025
أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

نتيجة تنسيق المرحلة
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، ينتهي اليوم الأحد تسجيل الرغبات فيي تنسيق المرحلة الثانية 2025، ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي الموافق 6 أغسطس.

وانطلقت المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 بحد أدنى جاء كالتالي:

النظام الحديث:

الشعبة العلمية: 220 درجة بنسبة 68.75%، لعدد 246,642 طالبًا

الشعبة الأدبية: 205 درجات بنسبة 64.06%، لعدد 36,406 طلاب

الإجمالي: 283,048 طالبًا

النظام القديم:

الشعبة العلمية: 280 درجة بنسبة 68.29%، لعدد 3,506 طلاب

الشعبة الأدبية: 240 درجة بنسبة 58.53%، لعدد 764 طالبًا

الإجمالي: 4,270 طالبًا

بذلك يبلغ العدد المتوقع للطلاب المتقدمين في المرحلة الثانية من النظامين معًا نحو 287,318 طالبًا وطالبة.

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2024

ومن المنتظر أن تعلن وزارة التعليم العالي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025، غدا الاثنين عقب غلق باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق.

ويمكن للطلاب معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق من هنـــــــــــــــــــا.

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة

ويتساءل طلاب المرحلة الثالثة، عن الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة، بالإضافة إلى المعاهد، والكليات التي تقبل من مجموع 55%، وتستعرض فيتو قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025: 
وفقا لتنسيق الجامعات العام الماضي 2024، فإن الكليات والمعاهد التي أتيحت لطلاب المرحلة الثالثة جاءت كالتالي:
1. الفني التجاري بالزقازيق
2. العالي حاسبات ونظم تجمع أول
3. الفني التجاري بالإسكندرية
4. العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس
5. معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الالية ش(نظم معلومات)
6. العالي الكندي تكنولوجيا إدارة تجمع خامس
7. الفني للفنادق الإسكندرية
8. الفني التجاري بسوهاج
9. العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ
10. المعهد العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية
11. معهد عالي تعاون زراعي وإرشاد أسيوط بمصروفات
12. الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط
13. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة
14. الفني التجاري بالعريش
15. الفني التجاري بقويسنا
16. الفني التجاري ببنها
17. الفني التجاري بقنا
18. الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية
19. كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة طيبة التكنولوجية
20. العالي للحاسب الآلي كنج مريوط لنظم المعلومات الإدارية
21. معهد المنيا العالي للغات
22. تربية نوعية فنية أسيوط
23. تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم
24. المدينة العالي للغات الدولية بشبرامنت
25. الفني للفنادق المطرية
26. العالي للدراسات النوعية واللغات جيزة
27. معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة
28. الفني التجاري بطنطا
29. الفني التجاري بالمطرية
30. تربية نوعية موسيقية المنيا
31. الفني التجاري بالمحلة الكبرى
32. طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية
33. الفني التجاري بالمنصورة
34. تربية رياضية بنين الإسكندرية
35. المعهد العالي للغات بأسوان
36. معهد الإسكندرية العالي للإعلام بسموحة
37. الفني التجاري بشبرا
38. التكنولوجي العالي للسياحة والفنادق بالمنيا شعبة سياحة
39. المعهد العالي للغات بالمنصورة
40. تربية رياضية بنين الفيوم
41. تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون
42. الفني التجاري ببور سعيد
43. الفني التجاري بدمياط
44. العالي للحاسبات والمعلومات شعبة أعمال دولية طنطا
45. تربية نوعية فنية الفيوم
46. العالي لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 أكتوبر
47. تربية نوعية موسيقية أسيوط
48. معهد أكتوبر العالى للهندسة والتكنولوجيا (إدارة أعمال)
49. مصر العالي شعبة نظم معلومات إدارية المنصورة
50. معهد عالي تعاون زراعي شعبة تربوية شبرا الخيمة بمصروفات

